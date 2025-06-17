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İran; Yanıtları Cezalandırıcı Saldırılarla Artacak

İSRAİL’E YÖNELİK SALDIRILARIN ARTIRILMASI

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail’e karşı gerçekleştirilecek saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Musevi, bugüne kadar yapılan operasyonların yalnızca caydırıcılık amacı taşıdığını belirtti. Ancak, yakın zamanda bu operasyonların dozunun artırılacağını ve “cezalandırıcı saldırılar” başlatılacağını vurguladı.

İRAN’IN TARİHİ DİRENİŞİ

Ülkesinin tarih boyunca saldırı ve işgallere teslim olmadığını ifade eden Tümgeneral Musevi, İran’ın bu durum karşısında yanıt verme kararlılığını sürdüreceğini dile getirdi. Özellikle, işgal altındaki topraklarda yaşayanların, Netanyahu’nun “vahşi hırslarının” kurbanı olmamak için bölgeyi terk etmelerini önerdi. Meseleye olan bu yaklaşımı, İran’ın kendi güvenliğini sağlama noktasındaki iradesini ortaya koyuyor.

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