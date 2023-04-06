İran: Yapılan görüşme olumlu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Millet İttifakı’nda ortak liste formülü belli oldu. İYİ Parti dışındaki 5 ittifak ortağı seçime CHP logosu altında girecek.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin bugün YSK’ya başvurarak, seçime kendi logolarıyla girmeyeceklerini bildirmeleri bekleniyor.

Bu dört partinin adaylarına CHP listelerinde yer verilecek. Oy pusulasında Millet İttifakı çatısı altında CHP ile İYİ Parti’nin logoları yer alacak.