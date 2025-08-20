İran Yeni Füzeler Üretti Açıklaması Yaptı

İRAN SAVUNMA BAKANI YENİ FÜZELERİ AÇIKLIYOR

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların akabinde ‘üstün özelliklere sahip’ yeni füzeler geliştirdiklerini duyurdu. Nasirzade, ‘Savunma Sanayisi Günü’ etkinliği çerçevesinde bir konuşma yaparak, İran’daki güncel silah teknolojileri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

YENİ FÜZELERİN ÖZELLİKLERİ

Bakan Nasirzade, “12 gün süren savaşta kullanılan füzeler Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmiş füzelerdi. Bugün ise önceki füzelerden çok daha üstün özelliklere sahip füzeler ürettik” şeklinde açıklama yaptı. Yeni füzelerin, İsrail’in tekrar saldırması halinde kullanılacağını belirten Nasirzade, bu durumun İran’ın savunma yeteneklerini daha da güçlendireceğini vurguladı.