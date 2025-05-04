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İran, Yeni Füzesini Tanıttı

İRAN YENİ BALISTIK FÜZE TANITTI

İran, 1200 kilometre menzil kapasitesine sahip yeni balistik füzesini duyurdu. Iran devlet televizyonuna konuşan Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, bu füzenin “Kasım Basir” adıyla anıldığını ve en az 1200 kilometre menzil sunduğunu aktardı.

FÜZENİN ÖZELLİKLERİ

Nasırzade, katı yakıtlı bu balistik füzenin hava savunma sistemlerini aşabilmek amacıyla hedefe ilerlerken manevra yapma yeteneğine sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, devlet televizyonunda füzenin fırlatma anı ve belirlenen hedefi vurduğu anlara dair görüntüler de yayınlandı.

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