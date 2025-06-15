İran Yeniden Füze Saldırılarına Başladı

İRAN İLE İSRAİL ARASINDAKI İHTİLAFLAR TIRMANIYOR

İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırılarına yeniden başladı. Bu gelişmeden sonra İsrail de halkın yoğun bulunduğu Tahran şehrini tekrar hedef almış durumda. Şehir genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Gelen bilgiler, saldırıların Şehran bölgesindeki bir petrol deposunu vurduğunu ortaya koyuyor. İranlı yetkililer, saldırılar sonucunda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

SAVUNMA BAKANI’DAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Tahran yanıyor” ifadelerini kullandı. 13 Haziran’da, İsrail’in İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu kademelerine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediği bildirildi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve diğer üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybettiği, toplam sivil kaybın ise 78 olduğu açıklandı.

İRAN’DAN MISILLEMELER GELİYOR

İran, bu saldırılara karşılık olarak gece yarısı Tel Aviv’i hedef alan bir misilleme gerçekleştirdi. Tahran yönetimi, saldırıların devam edeceğini ifade etti. İran ordusunun gerçekleştirdiği bu balistik füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 172 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çoğunun sağlık durumunun hafif olduğu belirtildi.