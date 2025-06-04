İran, Zenginleştirmeyi Asla Durdurmayacak

İRAN’DAN ABD’YE NET MESAJLAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin talep ettiği sıfır uranyum zenginleştirme konusunda kesin bir duruş sergileyeceklerini ifade etti. Arakçi, “İran, bu kapasiteye ulaşmak için ağır bedeller ödedi. Zenginleştirme yoksa, anlaşma da yok. Nükleer silah yoksa, anlaşma var” sözleriyle, İran’ın nükleer programına yönelik kararlılığını vurguladı.

NÜKLEER REAKTÖRLERİ VE KAPASİTE AÇIKLAMALARI

Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Arakçi, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere değindi. “Nükleer reaktörleri çalıştırma yeteneğine yalnızca birkaç ülke sahip” diyen Arakçi, bu becerinin büyük mali kaynaklar, siyasi irade ile birlikte güçlü bir sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağını gerektirdiğine dikkat çekti. “Bu kapasiteye ulaşmak için ağır bedeller ödendi ve bundan vazgeçilmeyecek” sözleriyle de İran’ın bu konudaki kararlılığını yeniden belirtti.

ABD’DEN GÖNDERİLEN MEKTUP

Nükleer müzakereler çerçevesinde, ABD yönetimi 30 Mayıs’ta Umman üzerinden İran’a bir mektup gönderdi. Bu mektupta, uranyum zenginleştirme ile ilgili bir teklif sunulmuş ve teklifin kabul edilebilir olduğu belirtilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump’ın İran konusundaki tutumunun net olduğunu aktarırken, önerilen teklifin uranyum zenginleştirme hakkı içermediğini ifade etti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uranyum zenginleştirme uzun zaman önce durdurulmalıydı. İran ile muhtemel anlaşmamız kapsamında uranyum zenginleştirmeye izin vermeyeceğiz” diyerek İran’a net bir mesaj gönderdi.