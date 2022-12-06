İran’da 5 kişiye daha idam

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeşi, Becis milislerinden 1 kişiyi öldürmekle suçlanan 5 kişinin idama mahkum edildiğini duyurdu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeşi, İran’ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde 3 Kasım’da göstericiler tarafından öldürüldüğü belirtilen İran Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinden Ruhullah Acemiyan’ın dava dosyasındaki 16 kişi hakkında kararın verildiğini duyurdu. Setayeşi, cinayet suçlamasıyla yargılanan 5 kişi hakkında idam cezası verildiğini açıkladı. Alınan karara temyiz yolunun açık olduğunu belirten Setayeşi, “Dava dosyasında yer alan 16 kişiden 5’ine hakkında ‘yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak’ suçlamasıyla idam cezası verilirken, aralarında 3’ü 18 yaş altı olan 11 sanık ise uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda tutuklanan 6 kişi idama mahkum edilmişti.