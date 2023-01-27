İran’da Azerbaycan Büyükelçiliği’ne saldırı

İran’da Azerbaycan Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırıda koruma müdürünün şehit olduğu açıklandı.

İran’ın başkenti Tahran’da Azerbaycan Elçiliği’ne silahlı saldırı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırıda koruma müdürünün şehit olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefon görüşmesinde, Türkiye’nin hain saldırıyı kınadığını belirtti.

Çavuşoğlu’nun görüşmesine ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

“ASİMETRİK EYLEM”

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, CNN Türk canlı yayınında saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağar’ın açıklamaları şöyle;

Azeraycan ile İran arasındaki gelişmeler son derece gergin. Özellikle 2. KArabağ savasından sonra. İran pek çok kez Azerbaycan’a çeşitli yollarla gözdağı vermeye çalışmıştı. Bunun bir devamı olarak yorumlanabilir mi? Bakmak gerekiyor. Bu gerginliğin artmasını isteyen asimetrik eylem, ona da bakmak gerekiyor. Mesele son derece hassas. Diplomatik bir saldırı her zaman önemlidir.

Ne olursa olsun bu diplomatik korunma sorunu İran üzerinde ve korunamadı. Bir can var, yaralı var. İran’ın yapması gereken son derece önemli açıklamalar var. Ülkeler arası güvensizliği tetikliyor. Hele ki; İran devbleti ile veya iltisaklı biri çıkarsa çok daha farklı yere gider. Üçüncü bir devlet olabilir.

Azerbaycanımızın yanında durmak bizim için de Azarbaycan için de son derece önemli. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olacak. Sisi’nin Azerbaycan’a yapacağı bir ziyaret var bugün. Onunla ilgili olabilir mi? Sorgulanması gerekiyor. Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkiler zaten son derece gergin. İran’ın büyük bir hızla işin arkasında ne var? Gönülleri, akılları tatmin edecek bir cevaba ihtiyacımız var.