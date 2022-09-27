İran’da eylemlere destek verenler yargılanacak

İran'da Mahsa Amini ile ilgili eylemlere katılanların yargılanacağı açıklandı.

İran’da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve hayatını kaybeden Mahsa Amini ile ilgili eylemlere katılanların yargılanacağı açıklandı.

İran’da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar 11. gününde. 41 protestocunun öldüğü olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, protestolara destek verenlerin yargılanacağını belirtti.

İran’da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü üzerine başlayan protestolar 11. gününde.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Yüksek Yargı Konseyi toplantısında konuşan Ejei, ülkedeki protestolara destek veren isimleri uyardı.

Sadece sokaklara çıkanların değil onları destekleyenlerin de suçlu olduğunu söyleyen Ejei, bu kişilerle ilgili hukuki sürecin işletileceğini ifade etti.

Ejeyi, ülkedeki bazı ünlü isimlerin devam eden protestoları desteklemesine tepki göstererek, bu kişilerin ülkeye verilen maddi ve manevi zararı ödeyeceğini dile getirdi.

YARGILAMA İÇİN ÖZEL ŞUBELER KURULDU

Aynı toplantıda konuşan Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr de “isyancı” olarak tanımladığı göstericilerin ivedi bir şekilde yargılanması için savcılık bünyesinde özel şubeler oluştuklarını kaydetti.

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İranlı bazı ünlü sporcu ve sanatçılar da yayınladıkları mesajlarla protestoculara destek vermiş, kolluk kuvvetlerinin müdahale şekline ise tepki göstermişti.

HADİS NECEFİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran’da hükümet karşıtı protestoların sembollerinden 20 yaşındaki Hadis Necefi’nin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı.

Hadis Necefi, Kerec kentinde, protestolara katılırken saçını bağladığı görüntülerle protestoların sembollerinden olmuştu.

21 Eylül’deki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 6 kurşun isabet ettiği belirtilen Necefi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre kız kardeşi, Hadis Necefi’nin öldüğünü doğruladı.

Öte yandan Necefi’ye ilişkin bir yanlış bilgi düzeltildi. Paylaşılan bir videoda saçını bağlayan sarışın bir kadının Hadis Necefi olduğu iddia edilmişti.

BBC Farsça’ya ulaşan kadın görüntülerdeki kişinin Hadis Necefi değil, kendisi olduğunu söyledi.

Necefi’nin ailesi ise genç kadının ölüm belgesini paylaştı.