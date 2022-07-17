İran, “Halkın Mücahitleri Örgütüne yardım ettiği ve siyasi propaganda desteği sağladığı” gerekçesiyle aralarında eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un da bulunduğu onlarca kişiyi yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, “ülkede terörist grup olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütüne (HMO) yardım ettiği ve siyasi propaganda desteği sağladığı” gerekçesiyle ABD’li yetkili ve bireyleri dahil ettiği yaptırım listesinin güncellendiğini bildirdi.

Açıklamada, ABD’li yetkililerin, “terörist grubun toplantısına katılarak, terör eylemlerini ve amaçlarını kabul ederek ve gruba siyasi ve propaganda imkanı sağlayarak destek verdikleri için” listeye dahil edildiği kaydedildi.

Yaptırım uygulanan ABD’li diplomatlar arasında eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un yanı sıra eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani ile birlikte 61 kişinin yer aldığı görüldü.

Açıklamada, HMO’nun “son yıllarda sayısız terör eylemi düzenleyerek başta kadın ve çocuklar olmak üzere 17 binden fazla masum sivilin öldürülmesinin sorumlusu olduğu” belirtildi.

HMO’nun “uluslararası toplumun çoğu tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği ve yılardır İranlı sivillere ve hükümet yetkililerine karşı sayısız saldırı gerçekleştirdiği” öne sürülen açıklamada, ABD hükümetinin örgütü destekleme politikasının, uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENEN 61 İSİM

İran Dışişleri Bakanlığının yayınladığı listede, yaptırım uygulanan kişiler ve yetkililerin isimleri şöyle sıralandı:

“Mike Pompeo, Robert Torricelli, Rudy Giuliani, Joseph Lieberman, Robert Joseph, Michael Mukasey, Louis Freeh, John Bolton, Marc Ginsberg, John Keane, Charles Wald, Nathan Sales, Lincoln Bloomfield, Mary Landrieu, Frances Townsend, James Conway, Deborah Lee James, Gary Locke, Patrick Kennedy, Linda Chavez, Mitchell Reiss, Joe Donnelly, Bill Ritter Jr, Steve Bullock, Philip Norman, Phil Bredesen, Timothy Boras, Theresa Payton, Donna Lease Brazile, James Logan Jones Jr, Pete Sessions, Raul Ruiz, Nicole Malliotakis, Mario Balart, Angie Craig, Brad Schneider, Thomas Earl Emmer, French Hill, Sheila Jackson-Lee, Brian Fitzpatrick, Judy Chu, Scott Perry, Donald John Bacon, Gus Michael Bilirakis, Kelly Ayotte, Hakeem Jeffries, Kevin McCarthy, Brad Sherman, Joe Wilson, Dean Philips, Cory Booker, Roy Blunt, Maggie Hassan, Joni Ernst, John Boozman, Doug Jones, Ted Cruz, John Cornyn, Thom Tillis, Rick Scott, Robert Menendez, Jeanne Shaheen.”