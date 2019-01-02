İran’dan ABD’ye sert tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkesine yönelik yaptırımları hakkında konuştu ve ülkesinin bu durumu atlatacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘ABD, ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran’ı baskı altına alma çabasında. Bu ekonomik savaşta düşmana karşı galip geleceğimizden hiç kuşkum yok. Halkımız bu direniş ve mücadele ile bu savaşta bir ve bütündür’ dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale’yi kabul eden Ruhani, Filistin meselesi ve ABD’nin yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, ABD ve İsrail komplolarına karşı başarının mümkün olduğunu, İran’ın geçen 40 yılda direniş ve mücadele ile bunu gösterdiğini savunarak, “ABD, ekonomik yaptırım savaşı ve tam abluka ile İran’ı baskı altına alma çabasında. Bu ekonomik savaşta düşmana karşı galip geleceğimizden hiç kuşkum yok. Halkımız bu direniş ve mücadele ile bu savaşta bir ve bütündür.” ifadelerini kullandı.

TRT