İran’dan açıklama: Hüdayi’nin intikamını alacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Albay Hüdayi’nin intikamının alınacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran’da dün evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları’nda görevli Albay Hasan Sayad Hüdayi’nin intikamını alacaklarını söyledi.

Reisi, Umman’a hareket etmeden önce Mehrabad Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında suikastın ‘yabancı ajanlar’ tarafından gerçekleştirildiğini ima ederek “Şehidimizin intikamı kaçınılmazdır. Şüphesiz, soruşturma bu suçta, küresel kibrin parmağı olduğunu ortaya koyacaktır” dedi.

BBC Farsça Servisi’ne göre ‘küresel kibir’, İran hükümeti tarafından düşman ülkeleri ifade etmek için kullanılan bir ifade.

Reisi, “Suriye’de Şii Müslümanların türbelerini koruyan güçlerimiz tarafından cephede yenilgiye uğratılanlar, çaresizliklerini bu şekilde ortaya koyuyorlar” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Katibzade de ABD ve müttefiklerine atıfta bulunarak Albay Hüdayi’nin İran’ın “baş düşmanları” olan “terörist ajanlar” tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Katibzade, “terörle mücadele ettiğini iddia eden diğer ülkelerin de bu durum karşısında sessiz kaldığını” savundu.

BBC Farsça’ya göre, Tahran’dan Arapça yayın yapan İran devletine ait Al-Alam Televizyonu’nda Nok Pakyan adlı bir yorumcu suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Evinin önünde, arabasında motosikletli iki saldırgan tarafından beş kurşunla öldürülen Hüdayi’nin bugün toprağa verileceği açıklandı.

BBC Orta Doğu Editörü Sebastian Usher, suikastın 2020 yılında İran’ın önde gelen nükleer bilim insanlarından Muhsin Fahrizade’nin öldürüldüğü saldırıdan bu yana en büyük güvenlik ihlali olduğunu söyledi.

Albay Hüdayi, yurt dışında operasyonlar yürüten Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nde görevliydi. ABD, Kudüs Gücü’nü terör örgütlerini desteklemekle suçluyor ve Orta Doğu’daki saldırılardan sorumlu tutuyor.

Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani de Ocak 2020’de bir ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

Aynı yıl nükleer bilimci Muhsin Fahrizade de Tahran’da vurularak öldürülmüştü. Fahrizade, İran’ın nükleer programında çok önemli bir rol oynamıştı.