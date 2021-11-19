İran’dan Amerika’ya kınama

İran, Amerika Birleşik Devletleri’nin 2020’deki seçimlerini etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle İranlı 6 kişi ve bir şirketi yaptırım listesine almasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’deki seçimlere müdahale etmeye çalıştığına yönelik iddiaları reddetti.

İran’ın, yeni yaptırımları önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a uyguladığı “başarısız azami baskı politikasının” devamı olarak gördüğünü ve kınadığını belirten Hatibzade, “Birçok ülkeye çeşitli şekillerde müdahale etme hususunda uzun bir sabıkaya sahip ABD hükümetinin, bu ülkenin kamuoyunu aldatmak amacıyla ortaya attığı bu tür iddialar temelsiz olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle İranlı 6 kişi ve bir şirketin yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.