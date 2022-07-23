İran’dan Amerika’ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Rusya ile ilişkilerini eleştiren Amerika Birleşik Devletleri’ne tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “İran’ın komşuluk politikasının Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşması veya ABD iznine tabi olmadığını” söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Tahran ile Moskova arasındaki ilişkileri eleştiren ABD hükümetine tepki gösterdi.

ABD’nin aksine İran’ın hala Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üyesi olduğunu ve Rusya dahil komşularıyla olan iyi ilişkileri konusunda Washington’un ikilem yaşadığını ileri süren Kenani, “ABD’nin bu tutumu, iyi bir anlaşmaya varmanın önündeki en büyük engel olduğu gerçeğini gizlemiyor.” ifadelerini kullandı.

Kenani, mesajının devamında “Komşuluk politikamız KOEP anlaşması veya ABD iznine tabi değildir.” ifadelerine yer verdi.

Başkent Tahran’da 19 Temmuz’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de son derece faydalı olduğunu belirtmişti.

“İran, Putin’in Ukrayna ve Ukrayna halkına açtığı savaşı destekliyor”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da 20 Temmuz’da gazetecilere verdiği demeçte, “İran şu an başka bir kaç ülke ile beraber tarafsızlık örtüsü altında (Rusya Devlet Başkanı) Putin’in Ukrayna ve Ukrayna halkına açtığı savaşı destekliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD kısa süre önce de İran’ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova’ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu belirtmişti.