İran’dan Azerbaycan açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüşmesini değerlendirdi ve Azerbaycan ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini vurguladı.

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin bugün Tahran’a geleceğini aktaran Hatibzade, “UAEA’ya sürekli olarak teknik alanda kalmasını ve bazı ülkelerin siyasi amaçlarını UAEA üzerinden gerçekleştirmesine izin vermemesini tavsiye ettiklerini” dile getirdi.

Hatibzade, Grossi ile görüşmelerde İran’ın nükleer tesislerine yapılan sabotajların da ele alınacağını söyledi.