İranlı Bakan Umman’la Nükleer Teklifte Bulundu

İRAN DİŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık iki hafta önce bahsettiği nükleer anlaşma teklifinin bugün Umman tarafından kendilerine ulaştığını duyurdu. Erakçi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi’nin Tahran’a kısa bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı. İranlı bakan, “Değerli kardeşim Umman’ın seçkin Dışişleri Bakanı Busaidi, bugün Tahran’a kısa bir ziyaret gerçekleştirerek, İran halkının ilkeleri, ulusal çıkarları ve hakları doğrultusunda uygun şekilde yanıtlanacak bir ABD teklifinin unsurlarını sundu.” şeklinde açıklama yaptı.

NUKLEER GÖRÜŞMELERDEKİ GELİŞMELER

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler devam ederken, özellikle uranyum zenginleştirme meselesi iki ülke arasında temel bir anlaşmazlık oluşturmaya devam ediyor. İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak düzeyde kısıtlanması karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önce, Tahran’ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesi konusunda anlaşmaya varabileceklerini belirten ABD’li yetkililer, son günlerde İran’ın her seviyedeki uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurmasını talep ettiklerini ifade ediyor. Taraflar, Umman’ın arabuluculuğunda bu ana kadar beş tur mülakat gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmenin yeri ve zamanı henüz netleşmiş değil.

HIZLI HAREKET ÇAĞRISI

ABD basınında çıkan haberlere göre, Amerikalı müzakereciler, 11 Mayıs’ta Umman’da gerçekleştirilen nükleer görüşmelerde İran heyetine yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunmuştur. Trump konuya ilişkin bir soruya, “Evet bir teklif var. Ama (İran) hızlı hareket etmeli, aksi takdirde kötü şeyler olacak.” diyerek yanıt verdi. İran ise kendilerine ABD’den herhangi bir yazılı teklifin ulaşmadığını açıkladı.