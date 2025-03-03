İranlı Çeteden Gürcistanlı Kadının Adresi İddiası

İDDİALAR YEREL HALKI ÜZDÜ

İranlı ‘yasa dışı bahis’ çetesinden Gürcistan uyruklu Marina Labuchidze’nin Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Bulduklu köyünde yaşadığına dair çıkan iddialar, bölge sakinlerini hem güldürüyor hem de rahatsız ediyor. Geçen yıl Mart ayında çökertilen yasa dışı bahis çetesiyle ilişkilendirilen Labuchidze’nin bu köyde ikamet ettiğinden bahsedilmesi, yerel halkın tepkisini çekiyor.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

İddialar üzerine köy muhtarı Erhan Kuzu, adresleri inceleyerek köylülerle birlikte bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Kuzu, “Ben herkesi tanıdığım için böyle birinin bizim köyümüzde bulunması mümkün değil” sözleriyle durumu netleştirmeye çalıştı. Muhtar görüşlerini, “Ben 2024 seçmen listesinde bu ismi göremiyorum. Köyümüzde yabancı kimse yok, her haneyi şahsen tanıyorum. Mahallede yaklaşık 150 hane var. En son nüfus kayıtlarına 10 aydır bakmadım, belki bu süre zarfında yeni bir kayıt yapılmış olabilir. Ancak ben kesinlikle böyle bir şahsı görmedim” şeklinde açıkladı.

KÖY SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Ayrıca, köy kahvesinde toplanan yöre sakinlerinden Ömer Özmen, köylerinin böyle bir çete ile anılmasına üzüldüklerini belirterek, “Ben manken falan bilmem. Ben öyle birini görmedim de duymadım da” ifadelerini kullandı. Diğer köylüler de uzun zamandır yabancı biri görmediklerini dile getirirken, gençlerden biri “Bula bula bizim köyü mü buldu” diyerek duruma esprili bir yaklaşımda bulundu.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Öte yandan, İran’da yasa dışı bahis oynatmakla suçlanan ve suç gelirlerini Türkiye’de aklamaya çalışan “Sait Emiri” adlı organize suç örgütünün lideri, geçen yıl Mart ayında İzmir’de yakalanarak tutuklanmıştı.