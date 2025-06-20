İranlı Komutan Hayatta Olduğunu Duyurdu

İSRAİL’DEN GENİŞ ÇAPLI SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesislere yönelik, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplamda 224 sivilin öldüğünü ve yaralı sayısının 1277’yi geçtiğini bildirdi. İran ordusunun, İsrail’e karşı düzenlediği balistik füze saldırısında ise 25 kişi yaşamını yitirdi, 500’den fazla kişi yaralandı.

SAVAŞIN SONLANMASI İÇİN KOŞUL

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesi için tek yolun İsrail’in koşulsuz olarak saldırılarına son vermesi olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır.” dedi.

ŞEMHANİ’NİN DURUMU

Ayrıca, İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney’in yakın müttefiki Ali Şemhani’nin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Şemhani’nin, İran halkına gönderdiği mesajda “Hayattayım ve feda olmaya hazırım.” dediği aktarıldı. Daha önce medyada çıkan haberlerde, Şemhani’nin ilk gün yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ali Şemhani, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yakın yardımcılarından biri olarak dikkat çekmektedir; ayrıca Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini ele alan önemli görüşmelerde de Tahran’ı temsil etti.

ABD’NİN ORTA DOĞU AYAĞI

Öte yandan, Washington’un “İran’a saldırılara dahil olacağı” iddiaları ışığında, ABD ordusunun Orta Doğu’daki üslerine bol miktarda askeri kargo uçağıyla takviye yaptığı duyuruldu. “Flight Radar” sitesine göre, son 24 saat içinde Avrupa’dan kalkan yaklaşık 20 askeri kargo uçağı Orta Doğu’daki üslerde konuşlandı. Yine uluslararası basında çıkan haberlere göre, ABD, Orta Doğu’daki üslerine ek hava savunma sistemleri ile diğer askeri malzemelerin takviyesini gerçekleştirdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Haziran’da yaptığı açıklamada, Orta Doğu’ya “ek kabiliyetlerin konuşlandırılması” için talimat verdiğini belirtti. Ayrıca, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı’nın, İran ile müzakerelerin olasılığı nedeniyle iki hafta içinde saldırı yapma kararını vereceğini açıkladı.