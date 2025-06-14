İranlı Komutanlar Nerede Hata Yaptı? Özel Mesajlar Ortaya Çıktı

İRANLI YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

The New York Times’a (NYT) dayandırılan habere göre, İranlı liderler, Umman’da pazar günü yapılacak nükleer görüşmeler öncesinde İsrail’in herhangi bir saldırı düzenlemeyeceğini düşünüyordu. İran, İsrail’in olası bir saldırısının, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ancak bir haftadan uzun bir süre sonra gerçekleşeceğini öngörüyordu. Fakat yetkililer, bu konuda “devasa bir yanlış hesap” yaptıklarını kabul etti. İranlı liderler, “propaganda” olarak değerlendirip ciddiye almadıkları İsrail’in saldırı uyarılarına karşılık, nükleer görüşmelerde taviz vermek amacıyla bu haberlerin yayıldığını düşündü ve gerekli önlemleri göz ardı etti.

ŞOK EDİCİ SORULAR

NYT tarafından elde edilen özel mesajlarda, bazı İranlı yetkililerin öfkeli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” ve “İsrail nasıl bu kadar kolay kritik hedeflerimizi vurabiliyor?” şeklinde sorular sorduğu aktarıldı. Saldırı gecesinde, üst düzey komutanların olağan güvenli yerler yerine kendi evlerinde bulunduğu, Hacızade ve ekibinin ise “tek bir yerde toplanmama” talimatına uymayarak Tahran’daki askeri üste toplantı yaptığı ifade edildi. İsrail’in bu üse düzenlediği saldırıda Hacızade ve diğer üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği bildirildi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ

İran Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, İsrail’in saldırısının liderliği beklemediği bir anda gafil avladığını ve üst düzey komutanlar ile nükleer bilim insanlarının öldürülmesinin büyük bir şok yarattığını dile getirdi. Hosseini, “İsrail’in güvenlik ve ordu yapımıza sızdığı açık. Hava savunmamızın eksikliği ve kritik bölgelerimizin kolayca bombalanması büyük bir zafiyet” şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail’in saldırılarda İran içindeki patlayıcı İHA üssünü de kullandığını belirtti.

TOPLANTIDAKİ DÜŞÜNCELER

NYT’ye göre, İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yapılan toplantıda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam talep ettiği, ancak aceleci davranmamaları gerektiği vurgulandı. Toplantıda, karşı misillemenin zamanlaması ve yöntemi konusunda çeşitli görüş ayrılıkları yaşandı. Bir yetkili, İsrail’in İran’ın altyapısına, su veya enerji santrallerine saldırması durumunda halk protestolarının tetiklenebileceği uyarısını yaptı. İran, İsrail’in saldırısına misilleme olarak karşı saldırılar başlatırken, karşılıklı çatışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturmalar da devam ediyor.