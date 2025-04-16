İranlı Kurye Uyuşturucu İle Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kars’ta, son günlerde uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İranlı bir kurye, polise ifadesini verdi. Narkotik ekipleri, otogar bölgesinde iki uyuşturucu tacirine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kent merkezindeki uyuşturucu ticaretiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, 45 yaşındaki İran uyruklu R.K. adlı kadın, bir otobüste yakalandı. Bu şahsın makatında uyuşturucu madde bulundu.

NARKOTİK POLİS HAREKETE GEÇTİ

İranlı kuryenin yakalanmasının ardından, narkotik polis ekipleri sorguya başladı. Yapılan incelemelerde R.K.’nın bedeninde 102,04 gram Metamfetamin ele geçirildi. Alınan ifadeler sonrasında, uyuşturucu maddenin teslim edilmesi beklenen şüpheliler F.K. (27) ve S.A. (25) hakkında harekete geçildi. Polis, otogar alanında düzenlediği operasyonla bu iki şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLMA KARARI

Yakalanan şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı ve “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kars’taki bu operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.