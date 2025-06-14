İranlı Liderler Nerede Hata Yaptı? Hava Savunmamız Nerede?

İRANLI YETKİLİLERİN GÖRÜŞLERİ

The New York Times’a (NYT) göre, İranlı yetkililer, pazar günü Umman’da planlanan nükleer müzakereler öncesinde İsrail’in saldırı düzenlemeyeceğini düşündüklerini ifade etti. İran, İsrail’in olası bir saldırısının yalnızca görüşmelerin başarısız olması durumunda, bir haftadan uzun bir süre sonra gerçekleşeceğini öngörüyordu. Ancak yetkililer, bu konuda “devasa bir yanlış hesap” yaptıklarını itiraf etti. İranlı liderler, İsrail’in saldırı uyarılarını “propaganda” olarak değerlendirip ciddiye almadı. Bunun yanı sıra, nükleer görüşmelerde taviz vermeye zorlamak için bu tür haberlerin yayıldığını düşündüler ve gerekli önlemleri göz ardı ettiler.

HAVA SAVUNMASI ÜZERİNE SORULAR

NYT’nin elde ettiği özel mesajlarda, bazı İranlı yetkililerin tepkili bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” ve “İsrail nasıl bu kadar kolay kritik hedeflerimizi vurabiliyor?” sorularını sorduğu ifade edildi. Saldırı gecesi, üst düzey komutanların güvenli yerler yerine kendi evlerinde bulunduğu, Hacızade ve ekibinin “tek bir yerde toplanmama” talimatına uymayarak Tahran’daki askeri üste toplandığı kaydedildi. İsrail’in düzenlediği saldırıda Hacızade ve diğer üst düzey isimlerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İSRAİL’İN SIZMASI AÇIKÇAYLAŞTI

İran Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, İsrail’in saldırısının liderliği gafil avladığını, özellikle üst düzey komutanlar ve nükleer bilim insanlarının kaybının büyük bir şok yarattığını belirtti. Hosseini, “İsrail’in güvenlik ve ordu yapımıza sızdığı açık. Hava savunmamızın eksikliği ve kritik bölgelerimizin kolayca bombalanması büyük bir zafiyet” dedi. İsrail, saldırılarda İran içindeki patlayıcı İHA üssünü de aktive ettiğini açıkladı.

İNCE HESAPLAR VE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

NYT’ye göre, İran Ulusal Güvenlik Konseyi’nde dün sabah yapılan toplantıda, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in intikam istediği ancak aceleci davranmaktan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Toplantıda, misillemenin zamanlaması ve yöntemi konusunda görüş ayrılıkları yaşandı. Bir yetkili, İsrail’in İran altyapısına, su veya enerji santrallerine saldırması durumunda halk protestolarının hangi boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İran, İsrail’in saldırısına misilleme amacıyla karşı saldırılar başlatırken, karşılıklı çatışmaların devam ettiği bilgisi geldi. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.