İranlı’nın Yuttuğu Uyuşturucular Çıkarıldı

OPERASYONLA YAKALANMA İŞLEMİ

Artvin’de gerçekleştirilen operasyonda, İran uyruklu bir şahıs, vücuduna gizlediği uyuşturucu maddelerle yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Artvin İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İranlı Farshid Rafıeiıeınsheykh (43) adlı şüphelinin 8 Mart tarihinde uyuşturucu maddeyi vücuduna gizleyerek Artvin’e götüreceği haberini aldı.

MUAYENE SONUCUNDA DEĞERLENDİRME

Yapılan takip neticesinde şüpheli, Artvin merkez Çayağzı Mahallesi’nde yakalandı. Üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Bu durum üzerine, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 75. maddesi gereği iç ve dış beden muayenesi için Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tomografi sonucu, şüphelinin bağırsaklarında 10 paket uyuşturucu belirlendi.

CERRAHİ MÜDAHALE VE SONUÇ

Cerrahi müdahale ile çıkarılan paketlerin içinde toplamda 350 gram metamfetamin maddesi tespit edildi. Gözaltına alınan İranlı zanlı, hastanede müşahede altına alındı. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı. Zanlının hastaneden taburcu olmasının ardından hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.