İranlı Şemhani: Hayattayım, Feda Olmaya Hazırım

İSRAİL’İN GENCİ BÜYÜK SALDIRISI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisleri ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. İran’da, Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve yüksek düzeydeki bazı komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanının da bu saldırılar sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi. 15 Haziran’da İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu 224 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1277’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, İran ordusunun İsrail’e gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında ise 25 kişinin öldüğü ve 500’den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

SAVAŞIN SON BULMASI İÇİN KOŞUL

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesinin tek yolunun İsrail’in koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı X’teki paylaşımında, “Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ŞEMHANİ’NİN SAĞLIK DURUMU

İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney’in yakın müttefiki Ali Şemhani’nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Şemhani, İran halkına gönderdiği kısa mesajda “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” sözlerini aktardı. Daha önceki basın haberlerinde, Şemhani’nin ilk gün yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ali Şemhani, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yakın yardımcılarından biri olmasının yanı sıra, Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine dair önemli bir anlaşmanın imzalandığı görüşmelerde Tahran’ı temsil etti.

ABD’DEN ORTADOĞU’YA ASKERİ TAKVİYE

Washington’da İran’a yönelik saldırı tartışmalarının çevresinde, ABD ordusunun Orta Doğu’daki üslerine yoğun bir askeri kargo uçağı takviyesi yaptığı bildirildi. “Flight Radar” sitesindeki verilere göre, son 24 saat içinde Avrupa’nın farklı bölgelerinden kalkan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait yaklaşık 20 askeri kargo uçağı, Orta Doğu’daki üslerine iniş yaptı. Ayrıca, uluslararası basında ABD’nin bölgedeki üslerine hava savunma sistemleri gibi askeri ekipman takviyesi yaptığına dikkat çekildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Haziran’daki açıklamasında, Orta Doğu bölgesine “ek kabiliyetlerin konuşlandırılması” talimatını verdiğini belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran’la ilgili kararını iki hafta içinde vereceğini açıkladı.