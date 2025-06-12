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İranlı Şüphelilerin Midesinde Uyuşturucu Bulundu

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UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kayseri’de gerçekleştirilen jandarma uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinden çıkan kapsül şeklindeki uyuşturucular dikkat çekti. Uyuşturucular hastanede çıkarılırken, şüpheliler tedavilerinin sonrasında gözaltına alındı.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, İran vatandaşı 51 yaşındaki A.O., 37 yaşındaki M.S. ve 28 yaşındaki P.S.’nin ülkelerinden Kayseri’ye uyuşturucu getirme ihtimaline karşı harekete geçti. Şüphelilerin Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi’nde taksi ile kente girmek üzere olduğu sırada durdurulması sağlandı. Jandarma tarafından araçta yapılan arama sonucunda 15 gram esrar, 5 gram bonzai ve 117 adet uyuşturucu hap bulundu.

SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASINDA UYUŞTURUCU BELİRLENDİ

Gözaltına alınan 3 şüpheli, muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki röntgen ve ultrason kontrolleri sonucunda 3 şüphelinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Bu durum, şüphelilerin yuttukları uyuşturucularla kente girmeye çalıştıklarını ortaya koydu. Sağlık ekibinin müdahale etmesiyle kapsüller başarıyla çıkarıldı. Taburcu edilen şüpheliler, sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi.

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