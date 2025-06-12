İranlı Şüphelilerin Midesinde Uyuşturucu Bulundu

JANDARMADAN UYUŞTURUCULU OPERASYON

Kayseri’de gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, İran vatandaşı 3 şüphelinin midelerinden kapsül şeklinde uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucular hastanede sağlık ekipleri tarafından çıkartılırken, şüpheliler tedavi sürecinin ardından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Iran uyruklu 51 yaşındaki A.O., 37 yaşındaki M.S. ve 28 yaşındaki P.S.’nin ülkelerinden Kayseri’ye uyuşturucu madde getireceği istihbaratını aldı. Şüpheliler, Kocasinan ilçesindeki Himmetdede Mahallesi’nde taksi ile kente giriş yapmaya çalışırken durduruldu. Jandarma tarafından araçta gerçekleştirilen aramada 15 gram esrar, 5 gram bonzai ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

HASTANEDE YAPILAN KONTROLLER

Gözaltına alınan şüpheliler, muayene için Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Röntgen ve ultrason kontrolden geçen 3 şüphelinin midesinde uyuşturucu madde tespit edildi. Yuttukları uyuşturucuları şehre sokmaya çalıştıkları anlaşıldı. Kapsüller, sağlık ekibinin müdahalesiyle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Tedavi sonrası taburcu edilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.