İranlı Şüphelilerin Midesinde Uyuşturucu Bulundu

JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONU BAŞARILI OLDU

Kayseri’de, jandarma tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 şüpheli, midelerinden çıkarılan kapsül halinde uyuşturucu ile yakalandı. Uyuşturucular hastanede çıkarılırken, şüpheliler tedavileri sonrasında gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU ARAŞTIRILDI

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, 51 yaşındaki A.O., 37 yaşındaki M.S. ve 28 yaşındaki P.S. isimli İran uyruklu şahısların, ülkelerinden Kayseri’ye uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Şüpheliler, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi’nde taksi ile şehre girmeye çalışırken durduruldu. Yapılan araç aramasında, 15 gram esrar, 5 gram bonzai ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİLER

Gözaltına alınan üç şüpheli, muayene edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Röntgen ve ultrason kontrol sonuçları, 3 kişinin midelerinde uyuşturucu maddeler bulunduğunu gösterdi. Şüphelilerin veya uyuşturucuları kente sokma girişiminde bulundukları belirlendi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonucu kapsüller çıkarıldı. Tedavileri tamamlanan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.