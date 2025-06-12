İranlı Şüphelilerin Midesinden Uyuşturucu Çıktı

UYUŞTURUCU OPERASYONU KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞTİ

Kayseri’de jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerin midelerinden uyuşturucu kapsül halinde çıktı. Uyuşturucunun hastanede çıkarılmasının ardından, 3 şüpheli tedavi edilerek gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN BELİRLENMESİ VE YAKALANMASI

Alınan bilgilere göre, jandarma, 51 yaşındaki A.O., 37 yaşındaki M.S. ve 28 yaşındaki P.S.’nin ülkelerinden Kayseri’ye uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliler Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi’nde taksi ile kente girmeye çalışırken durduruldu. Aracın içinde yapılan aramada 15 gram esrar, 5 gram bonzai ve 117 uyuşturucu hap ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDENİN İADESİ VE GEÇİRDİKLERİ MUAYENE

Gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Şehir Hastanesi’ne muayene edilmek üzere götürüldü. Röntgen ve ultrason kontrollerinde, şüphelilerin midesinde uyuşturucu olduğuna dair bulgular tespit edildi. Yuttukları uyuşturucu maddeleri kente sokmaya çalıştıkları belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kapsüller çıkarıldı. Taburcu edilen şüpheliler, ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.