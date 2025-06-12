İranlı Şüphelilerin Midesinden Uyuşturucu Çıktı

Uyuşturucu Operasyonu Kayseri’de Gerçekleşti

Kayseri’de jandarma, uyuşturucu ile ilgili yaptığı bir operasyon sonucu İran uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerden midelerinde kapsül halinde uyuşturucu çıktığı belirtildi. Uyuşturucular hastanede çıkarılırken, şüpheliler tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Şüpheliler Durduruldu ve Arama Yapıldı

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, İran uyruklu 51 yaşındaki A.O., 37 yaşındaki M.S. ve 28 yaşındaki P.S.’nin, kendi ülkelerinden Kayseri’ye uyuşturucu getireceği hakkında ihbar aldı. Şüpheliler Kocasinan ilçesinde bulunan Himmetdede Mahallesi’nde taksi ile kente girmeye çalışırken durduruldu. Jandarma tarafından yapılan araç aramasında 15 gram esrar, 5 gram bonzai ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hastanede Sağlık Kontrollerine Alındı

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Kayseri Şehir Hastanesi’ne muayene için götürüldü. Burada gerçekleştirilen röntgen ve ultrason kontrollerinde şüphelilerin midesinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Uyuşturucuları kente sokmaya çalıştıkları belirlenen bu kişiler, sağlık ekibinin müdahalesiyle midesindeki kapsüllerden kurtarıldı. Taburcu edilen şüpheliler, ardından İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.