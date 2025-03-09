İranlı Şüphelinin Bağırsaklarından Uyuşturucu Çıktı

ŞÜPHELİ DURDURULDU
Artvin’in Şavşat ilçesinde İl Jandarma ekipleri, dün gece saat 02.00 sıralarında İran uyruklu bir şüpheliyi durdurdu. İlk aramada üzerinde uyuşturucu madde bulunmayan şüpheli, detaylı kontrol için hastaneye sevk edildi.
UYUŞTURUCU MADDE BAĞIRSAKLARDA SAKLANDI
Artvin Devlet Hastanesi’ne götürülen F.R.’ye yapılan tomografi sonrasında bağırsaklarında 10 paket uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Şüphelinin, hayati tehlike oluşturacak şekilde sakladığı paketler için cerrahi müdahale gerçekleştirildi.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Paketlerin içinde toplam 350 gram metamfetamin tespit edildi. Gözaltına alınan F.R. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlarından adli işlem başlatıldı.