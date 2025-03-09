İranlı Şüphelinin Karnından Uyuşturucu Çıkarıldı

ŞÜPHELİ DURDURULDU

Artvin’in Şavşat ilçesinde, İl Jandarma ekipleri, dün gece saat 02.00 sıralarında bir İran uyruklu şüpheliyi durdurdu. İlk aramalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunmayan şüpheli, detaylı inceleme için hastaneye sevk edildi.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Artvin Devlet Hastanesi’nde yapılan tomografide, F.R.’nin bağırsaklarında 10 paket uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Şüpheli, hayati tehlike oluşturabilecek şekilde sakladığı bu paketlerden kurtulmak için cerrahi müdahaleye alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLADI

Yapılan incelemeler sonucunda, paketlerin içinde toplamda 350 gram metamfetamin bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan F.R. hakkında, uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlarından adli işlem başlatıldı.