İranlı Turistler Türkiye’ye Geçiş Yapıyor

İran ile İsrail Arasındaki Çatışmalara Rağmen Türkiye’ye Geçişler Devam Ediyor

İRANLI TURİSTLER KARA YOLUNU SEÇİYOR

İran ile İsrail arasında 6 gün önce başlayan çatışmalar devam ederken, hava sahasında uygulanan kısıtlamalar birçok İranlı turistin kara yolunu tercih etmesine neden oldu. Uçuşların iptal edilmesi ve hava yollarının kapanması sonucu, İran vatandaşları Van’daki Kapıköy Gümrük Kapısı’na yöneliyor. Kapıköy Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan İranlılar, daha sonra Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelerek Türkiye’nin farklı şehirlerine seyahat etmeye devam ediyor.

İRANLI TURİSTLER ÜLKELERİNDEN KAÇMIYOR

Yaşanan çatışmalara rağmen İranlı turistler, ülkeyi kalıcı olarak terk etmediklerinin altını çiziyor. Önceden planlanmış seyahat programlarını sürdürdüklerini ifade ediyorlar. İHA muhabirine konuşan Sajjad Havehji, İran’daki durumların oldukça normal olduğunu belirtiyor. İlk geceki saldırıların fazla olduğunu, ardından ise bu durumun azaldığını anlatan Havehji, “İlk gece saldırılar fazlaydı ama sonra azaldı. İsrail orduya savaş açtık diyor ama mazlumlara zarar veriyor, çocukları öldürüyor. Biz kuzeyden güneye kadar geldik, şu an hiçbir şey yok. İsrail, korkakların yaptığı şeyi yapıyor. Biz harp var diye kaçmıyoruz. Kimse harp var diye kendi ülkesini bırakmaz” diyor.

HAVA YOLUNUN KAPANMASI KARA YOLUNA YÖNELTİYOR

Bir diğer İranlı vatandaş Mohammad Mohammadzadeh ise yaşananların İran halkı üzerinde ciddi bir göç etkisi oluşturmadığını belirtirken, “Amerika, Tahran’ın boşaltılması yönünde çağrı yaptı ama İranlılar şu an terk etmiyor. Herkes vatanında kalmaya kararlı. Birçoğunun tatil planı vardı. Uçaklar iptal olunca karayolunu tercih ettiler. Ben de bugün geldim, kapıda öyle yoğunluk da yoktu. İranlılar ülkelerini terk ediyor deniliyor ama öyle bir şey yok. Herkes yerinde, kendi keyfinde” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

– VAN