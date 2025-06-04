İranlı Turistler Van’ı Tercih Etti

İRANLI TURİSTLERİN VAN’DAKİ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı’nı Van’da değerlendiren binlerce İranlı turist, hem konaklama süreleri hem de alışverişleriyle esnafa büyük bir sevinç yaşatıyor. Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapan İranlılar, şehir merkezinde kalabalık oluşturdu. Alışveriş yapan ve kentin doğal güzelliklerini keşfeden turistler, bayram öncesinde başlayan ekonomik canlanmayı artırıyor.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Eğlence merkezlerinde bayram tatilinin keyfini çıkaran İranlı turistler, yaptıkları alışveriş ile esnafın yüzünü gülümsetiyor. Her tatilde olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da Van’a yoğun ilgi gösteren İranlıların varlığı, esnaf için umut verici bir durum. İranlı turistlerin Van’a olan ilgilerinden mutluluk duyduğunu belirten esnaf Sabri Adiloğlu, “İranlılar bizim için olmazsa olmazlardandır. Onların Van’a gelişi bizim de yüzümüzü güldürdü. Bizler de onları ilimizden mutlu bir şekilde göndermek için elimizden gelen hizmeti sunuyoruz. Bu duygularla tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

TURİSTLERİN NEDENİ

İranlı turistler, bayram tatilini geçirmek için Van’a geldiklerini ifade ederek, gezmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için bu bölgeyi tercih ettiklerini dile getiriyor. Van, bu tür tatiller için popüler bir destinasyon haline geliyor.