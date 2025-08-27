İranlı Yetkili Açıkladı! Kadınlara Motosiklet İzni Verildi

İRAN’DA KADINLARIN MOTOSİKLET KULLANMASIYLA İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

İran’da kadınların motosiklet kullanmalarının yasak olduğu ülkede hükümetten dikkat çeken bir adım geldi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruzazer, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, kabine toplantısından sonra bu konuya ilişkin bilgiler aktardı. Behruzazer, “Hükümetin vardığı genel kanaat, bu alanda yeterli yasa ve yönetmeliğe sahip olduğumuz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Kadınların motosiklet kullanması, hükümetin dönem başından beri önem gösterdiği konulardan birisiydi ve çeşitli yönlerden incelendi” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

KADINLARIN HAKLARI VE TARİHSEL ROLLERİ

Behruzazer, konuyla ilgili hukuki istişarelerin de yapıldığını aktararak, “Sonuç itibarıyla, bu işin ilerletilmesi gerektiği yönündedir” diye belirtti. Sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonların başladığını vurgulayan Behruzazer, “Bu, doğal bir haktır. Pilot ve tır şoförü kadınlarımız var. Tarihimizde kadınların at sürdüğünü ve toplu taşıma araçlarını kullandığını biliyoruz. Motosiklet de onlara benzer bir araçtır ve toplumda yeni ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Bu gereksinimi göz önünde bulundurmalı ve bunun için çözümler bulmalıyız” diye belirtti.

TOPLUMSAL BASKILARIN AZALTILMASINA YÖNELİK ADIMLAR

İran yönetimi, 2022 yılındaki Mahsa Emini protestoları sonrasında artan İsrail-ABD etkileriyle “devlet ve halk uzlaşısı” adına sosyal baskıları azaltmaya yönelik adımlar atıyor. Bu bağlamda, İran Meclisinde başörtüsü yasağına ilişkin yasa tasarısı askıya alındı ve yaklaşık 14 yıl boyunca ev hapsinde tutulan muhalif siyasetçi Mehdi Kerrubi, 17 Mart’ta serbest bırakıldı. İran’daki muhafazakar kesim, “baskıcı” yasaların uygulanmasında ısrarcı olurken, hükümetteki reformistler halkla kaynaşmayı tehlikeye sokacak girişimlerden kaçınılması hususunda uyarılarda bulunuyor.