İranlılar, Çatışmalardan Dolayı Dönüyor

İran ile İsrail arasındaki çatışmaların 4’üncü gününde, İstanbul’da yaşayan İranlıların ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Haftasonu itibarıyla dönüş sürecine giren İranlıların, iki ülke arasındaki gerilimler nedeniyle seyahatlerini gerçekleştirmeleri karmaşık bir hale geliyor. Havayolu trafiğinin geçici olarak durması nedeniyle, birçok İranlı karayolunu kullanmayı tercih ediyor.

OTOBÜS SEFERLERİ ARTIYOR

Fatih Aksaray bölgesindeki İran turizm acenteleri önünde toplanan İranlı yolcular, otobüslerle ülkelerine doğru hareket ediyor. Bu anlar bir dron ile görüntülenirken, dönüşlerin artması bekleniyor. İran’a otobüs seferi düzenleyen turizm acentesi yetkilisi Eyüp İzzati, “Cumadan beri yoğunluk var. İran ile İsrail arasındaki çatışmalardan dolayı İran hava sahası kapalı. Bütün ülkelerden şu an İran’a uçuşlar kapalı. Bu giden yolcuların aslında uçak biletleri var. Uçakların kalkmaması dolayısıyla bütün yolcular karayolu ile İran’a gitmek istiyorlar. Mecburen otobüs ile karayolundan gidiyorlar. Her gün sadece bizim firmadan 3 ile 4 araç kaldırıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL’DA DÖNÜŞLER ARTACAK

İstanbul genelinde, İranlıların dönüş yoğunluğunun artması bekleniyor. Karayolu tercih eden yolcuların sayısında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Çatışmaların devam etmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde bu hareketliliğin daha da artması muhtemel görünüyor.