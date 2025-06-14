İranlılar, Hava Sahası Kapatıldığı İçin Otobüsle Dönüyor

İRANLILAR ÜLKELERİNE DÖNMEK İÇİN OTOBÜS SEFERİ KULLANIYOR

İsrail ile İran arasındaki füze saldırılarının sonucunda kapatılan hava sahası, İstanbul’da yaşayan İranlıların kara yolu ile ülkelerine dönmesine sebep oluyor. Özellikle İran, Irak, Suriye ve Ürdün hava sahalarının uçuşlara kapatılmasıyla, seferlerde birçok iptalin yaşandığı belirtiliyor. Yaşanan güvenlik sorunları neticesinde ulaşım imkanları kısıtlanan İranlılar, otobüslerle ülkelerine gitme yolunu tercih ediyor. İstanbul’un 15 Temmuz Demokrasi otogarında belirgin bir yoğunluk gözlemlenirken, İran’a gitmek üzere kalkan otobüslerin doluluk oranlarının arttığı ifade ediliyor. Bazı İranlılar, valizleriyle terminalde uzun süre beklerken, otobüs firmaları talebe karşılık verebilmek için ek seferler düzenlemeye başladı.

OTOBÜS İLE DÖNMEK ZORUNDA KALDILAR

İstanbul’dan İran’a dönen yolculardan Veli Vermeziyer, “İranlıyım, İstanbul’a malzeme için, parça için, araba parçaları için katılmıştım. İran’da, İsrail ile savaşımız oldu. Biz uçak ile gidecektik İran’a olmadı. Uçakları kapattıkları için biz mecburen otobüsle gidiyoruz” dedi.

OTOBÜSLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Otobüs şoförü Mehmetcan Adlık, “Bayramdan sonra seferlerde araçlar boş kalmıştı. Bugün otobüslerde yer kalmadı, şu an dördüncü araç çıkıyor. Hiçbir aracımızda yer kalmadı, yoğunluk yaşıyoruz. Çoğu yolcularımız da İranlıdır. Arabada şu an 30’a yakın İranlı yolcularımız var” şeklinde konuştu.

EK SEFERLER DÜZENLENİYOR

Otobüs firma müdürü Said Bey, “İran’a baya yolcu yoğunluğu var. Uçaklar iptal edildiği için bütün yolcular şu anda otobüsle gidiyor. En yakın yer Van’a gidiyor, Van’dan İran’a daha rahat geçiyorlar. Bugün 4 sefer araba gönderdik. Baya İranlı yolcu var” dedi.