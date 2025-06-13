İranlılar, İSRAİL’İ Kınadı, Cevap Bekliyor

İRAN’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrasında toplanan kalabalık, İsrail’in saldırılarını protesto ediyor. Yetkililerden aynı sertlikte karşılık vermesini isteyen İranlılar, İnkılap Meydanı’na yürümeye başladı. Yürüyüş esnasında katılımcılar “İntikam yalnız intikam” gibi sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, İran’ın Tahran, Tebriz ve İsfahan kentlerinin yanı sıra Natanz Nükleer Tesisi, Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan ve Kum’a sabahın erken saatlerinde saldırılar düzenledi. Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntı yaşanmadığı bildirildi. Ancak, bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra altı nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

SİVİL KAYIPLAR DA VAR

İsrail’in Tahran’daki saldırılarında, sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı ve aralarında kadınlar ile çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı. Bu gelişmeler, İran’daki tepkileri daha da artırıyor.