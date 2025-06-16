İranlılar Ülkelerine Dönüş Yapıyor

İRANLI YOLCULAR ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR

İran ile İsrail arasındaki çatışmaların 4’üncü gününde İstanbul’da yaşayan İranlıların ülkelerine dönüşleri sürüyor. Yaşanan çatışmaların ardından, hafta sonu itibarıyla İranlı vatandaşlar, geri dönüş yapmak için hareket etmeye başladı. Çatışmaların zaman zaman tırmanması nedeniyle, İranlıların ülkelerine dönüşü de artarak devam ediyor. Havayolu trafiğinin geçici olarak durması, İranlıların karayolunu tercih etmelerine yol açıyor.

OTOBÜS SEFERLERİ ARTIYOR

İstanbul’un Fatih Aksaray bölgesinde bulunan İran turizm acenteleri önünde toplanan yolcuların, otobüslerle seyahat ettikleri anlar dronla görüntülendi. Dönüşlerin artacağı tahmin ediliyor. İran’a yönelik otobüs seferi düzenleyen bir turizm acentesi yetkilisi Eyüp İzzati, “Cumadan beri yoğunluk var. İran ile İsrail arasındaki çatışmalardan dolayı, İran hava sahası kapalı. Bütün ülkelerden şu an İran’a uçuşlar kapalı. Bu giden yolcuların aslında uçak biletleri var. Uçakların kalkmaması dolayısıyla bütün yolcular karayolu ile İran’a gitmek istiyorlar. Bundan dolayı yoğunluk mevcut. Çünkü demiryolu ve deniz yolu olmadığı için mecburen otobüs ile karayolundan gidiyorlar. Her gün sadece bizim firmadan 3 ile 4 araç kaldırıyoruz” açıklamasında bulundu.

YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

İstanbul genelinde dönüşlerin artarak devam etmesi bekleniyor. Çatışmalar ve hava sahası kapanması nedeniyle, karayolu ile seyahat eden İranlıların sayısının önümüzdeki günlerde de artması olası görünüyor.