İrem Altuğ, Bir Gece Masalı’ndan Ayrıldı

REYTİNGLERİ KORUYAN DİZİDE ŞAŞIRTAN AYRILIK

ATV’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, yeni sezonunda izleyicilerin beğenisini kazanarak reytinglerini koruyor. Ancak dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in sergilediği güçlü kimya ile dikkat çeken dizide, Sevde karakteriyle izleyicileri etkileyen İrem Altuğ, projenin sonuna geldiğini belirtti.

SEVDE KARAKTERİYLE GÖRÜLEN PERFORMANS

Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza’nın (Yazgı Coşkun) yoğun duygusal bağının yer aldığı hikâyenin önemli karakterlerinden biri olan Sevde, toplamda 26 bölüm boyunca ekranlarda yer aldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu yolculuğu tamamladığını açıklayan İrem Altuğ, meslektaşlarına da teşekkür etti.

İREM ALTUĞ’UN VEDA MESAJI

İrem Altuğ, “26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı’ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” diyerek projeden ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılış, dizinin takipçileri arasında merak uyandırdı.