İrem Çağla, Hilal Bekyürek, Uğur Gülboy

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Ömrünün nerdeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak siyaset partilerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir. Bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi.

KIBRIS TÜRK HALKINA VURGULAR

Özellikle Cumhurbaşkanlığı binasının modern mimarisinin Kıbrıs Türk halkının demokrasi sevdasını temsil ettiğini belirten Erdoğan, “Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimizin alın teri, her detayında mühendislerimizin yeteneği var. Bütün bunlarla birlikte bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. Kıbrıs Türk halkının adaletsizliğe karşı mücadelesinin en büyük mükafatı olan KKTC Devleti’nin gücüne ve itibarına yakışan bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

KÜRTÜRLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanı, bazı kesimlerin Kıbrıs Türk halkına eski acıları tekrar yaşatma çabalarına dikkat çekerek, “Mukaddes değerlerimiz üzerinden kirli bir oyun oynuyorlar. Hayat tarzı, kılık kıyafet, mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelendiği açıktır. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Erdoğan ayrıca, “Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün bedelini kimse Kıbrıs Türk’üne ödetemez. Türkiye her zaman KKTC’nin yanındadır. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ortak irademizdir. Türkiye’nin ve KKTC’nin vizyonudur” ifadeleriyle Kıbrıs politikasındaki sağlam duruşunu yinelemiş oldu.