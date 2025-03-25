İrem Derici’den Aşka Özel Dövme Jestimiz

ÜNLÜ ŞARKICI İREM DERİCİ AŞKINI DÖVME İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Sosyal medyada paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile olan ilişkisini duyurmuştu. İki farklı kuşak arasındaki 12 yaş farkına rağmen mutlu olduklarını dile getiren çift, romantik pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Derici, katıldığı bir programda sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirtirken, yeni ilişkisiyle oldukça heyecanlı bir havaya sahip.

ROMANTİK POZLARLA DOLU PAYLAŞIMLAR

İrem Derici, sosyal medya platformunda aşk dolu fotoğraflarını paylaşmayı sürdürürken, bu sefer dikkat çeken bir harekete imza attı. Sevgilisiyle birlikte çekildiği özel bir fotoğrafı vücuduna dövme yaptırarak ölümsüzleştiren şarkıcı, bu anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. “İkonik gün, ikonik fotoğraf. Derime kazınmalıydı” notunu düşen Derici, bu paylaşımıyla birlikte takipçilerinin yoğun ilgisini topladı.

CESUR JESTİ TARAFINDAN YORUMLANDI

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medya platformunda farklı yorumlara neden oldu. Bazı takipçileri Derici’nin romantik jestini desteklerken, diğerleri ise ilişkiyle ilgili hızlı kararlar aldığı konusunda yorumlarda bulundu. Her açıklaması ve paylaşımıyla gündem olmayı başaran İrem Derici, bu cesur jestiyle bir kez daha magazin dünyasının dikkatini üzerine çekmiş durumda.