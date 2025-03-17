İrem Derici’den Ceylan Ertem’e Sert Eleştiriler

İREM DERİCİ’NDEN CİDDİ YANIT

Sosyal medya üzerinde tartışmalara neden olan İrem Derici, bu sefer kendisi gibi müzik yapan Ceylan Ertem hakkında sert ifadeler kullandı. Ertem, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderide Hadise ile İrem Derici’nin dans etme yeteneklerine yönelik eleştirilerde bulundu. “Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane” şeklinde sözler sarf etti.

DERİCİ’DEN AĞIR ELEŞTİRİ

Ceylan Ertem’in paylaşımlarına İrem Derici’den sert bir yanıt geldi. Eleştirilere karşılık veren Derici, “Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?” ifadelerini kullandı. Ek olarak, Ertem’e yönelik başka bir gönderide, “Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise’ye sarar. Gidin iş güç yapın. Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin… İrem Derici’ye baş edemezsiniz” diyerek güçlü bir mesaj verdi.