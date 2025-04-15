İrem Derici Eğlenceli Performansıyla Coşturdu!

İREM DERİCİ SAHNEDEN HAYRANLARINA COŞKU DOLU ANLAR YAŞATTI

İrem Derici, pop müziğin öne çıkan isimlerinden biri olarak, önceki akşam Büyükçekmece’de bir mekânda sahne aldı. Renkli kişiliği ve içten açıklamalarıyla dikkat çeken Derici, bu gece hayranlarını hem şarkıları hem de esprileriyle coşturmayı başardı. Bir süredir DJ Melih Kunukcu ile olan ilişkisini sürdüren ünlü şarkıcı, yaş farkı hakkında eleştirilere açık ve net bir yanıt verdi.

YAŞ FARKI GİZLİ DEĞİL

Derici, “Bülent Ersoy’un bir lafı vardır; ‘Genç severim’ der. Ben de genç seviyorum,” diyerek erkek arkadaşıyla olan uyumuna değindi ve aralarındaki yaş farkını şöyle açıkladı: “1987 doğumluyum, Melih 1999. Aramızdaki 12 yaş farkı beni rahatsız etmiyor. Çünkü benim enerjime yaşıtlarım yetişemiyor. İyi ki bulmuşuz birbirimizi. Seviyoruz ve birbirimizi tamamlıyoruz. Göklerde yaşıyoruz!” dedi.

EĞLENCELİ ANILAR PAYLAŞTI

Sözlerini mizahi bir dille sürdüren İrem Derici, dinleyicilerine yıllar öncesinden bir anısını da anlatarak kahkaha dolu anlar yaşattı. “Üç yıl önce Çeşme’deyim. Hayatımda kimse yok, çapkınlık yapacağım. Bir grup genç geliyor, içlerinden biri beni süzüyor. Resmen Yunan tanrısı gibi! Dedim ki numaramı isteyecek, tam o sırada bana ‘İrem Abla, ben senin şarkılarınla büyüdüm’ dedi. Libido sıfır. Otele döndüm, moral sıfır,” ifadeleriyle dinleyicileri güldürdü. Eğlenceli tavırlarıyla gecenin atmosferine damga vuran Derici, hayranlarından tam not aldı.

AŞKINI ŞARKILARIYLA İTHAF ETTİ

İrem Derici, sahnedeki performansıyla olduğu kadar içten açıklamalarıyla da ilgi topladı. Konserin sonunda, sevilen şarkılarından birini DJ Melih Kunukcu’ya ithaf eden şarkıcı, “Bana aşkı yeniden hatırlattı,” diyerek mutluluğunu bir kez daha dile getirdi.