İrem Derici, Estetik Hakkında Açıkça Yanıtladı

İREM DERİCİ’NİN SAMİMİ AÇIKLAMALARI

Pop müziğinde tanınan İrem Derici, özel hayatıyla ve içten yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şu sıralar DJ Melih Kunukcu ile bir ilişki yaşayan Derici, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

ESTETİK HAKKINDAKİ YORUMLARI

Son paylaştığı içerikte takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenleyen ünlü sanatçı, estetikle ilgili gelen bir soruya içten bir cevap verdi. Bir takipçisinin “Abla memelerimi yaptıracağım da hiç pişman oldun mu?” şeklindeki sorusuna açık bir şekilde yanıt veren Derici, yıllar önce yaptırdığı estetik müdahaleye dair pişmanlık duyduğunu ifade etti. “Evet, en kısa zamanda küçülttüreceğim. Yaptırdığımda 45 kiloydum, şu an 58,” sözleriyle düşüncelerini dile getiren Derici, bu bölümüyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

HAYRANLARDAN DESTEK YORUMLARI

Derici’nin bu samimi itirafı, hayranları tarafından desteklenen yorumlarla karşılandı. Daha önce de açıklamaları ve esprili tavrıyla adından söz ettiren sanatçı, güzellik anlayışına dair yaptığı dürüst paylaşım ve yorumlarla takipçilerinin takdirini topluyor.