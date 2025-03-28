İrem Derici’nin Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

İLİŞKİSİNİ İLAN ETMİŞTİ

İrem Derici, son haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile olan aşkını duyurmuştu ve sevgilisinin fotoğrafını dövme olarak vücuduna kazıtmıştı. Bu güzel gelişmelerin ardından, yoğun konser programına dayanamayarak ani baş dönmesi şikayetiyle hastaneye gitme durumu ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ünlü şarkıcının hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Müşahede altında tutulan İrem Derici’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve son kontrollerin ardından taburcu edileceği bildiriliyor. Katıldığı bir programda sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirten Derici, yeni ilişkisinden oldukça heyecanlı olduğunu ifade etmişti. Ancak yaşadığı sağlık sorunu, sevenlerini üzen bir haber olarak gündeme geldi.

HASTANE SÜRECİ

Yoğun konser takvimine dayanamayan İrem Derici, ani baş dönmesi yaşadığı için Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bilgilere göre, Derici bir gün boyunca müşahede altında tutuldu. Bugün yapılan son kontrollerin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.