İrem Derici pavyon açıyor

Magazin gündeminden düşmeyen sevilen şarkıcı İrem Derici, Ankara’da pavyon açmak istediğini söyledi.

İrem Derici, önceki gece Ankara’da bir mekanda sahne aldı. Gece boyunca şarkıları ve esprileriyle Ankaralılara eğlenceli dakikalar yaşayan ünlü şarkıcıya, beş ay önce verdiği ropörtajda, ‘Dün pavyona gittik, böyle bir eğlence yok. Sabah 6’da çıktık” şeklindeki sözleri hatırlatıldı.

Ağustos 2022’de Artvin’deki Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan İrem Derici, konser öncesi dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini eklemişti. Hayatında ilk kez pavyona gittiğini söyleyen şarkıcı, “Dün ekiple beraber pavyona gittik. Böyle bir eğlence yok, sabah 06.00’da çıktım” ifadelerini kullanmıştı.

Pavyonda dans şovlarını çok beğendiğini söyleyen ünlü popçu, “Bundan sonra beni pavyonlardan toplarsınız” esprisi yapmıştı.

ANKARA’DA PAVYON AÇIYOR!

Ankara’da müzikseverlerle buluşan Derici’yi izleyenler, şarkıcıya gündem olan açıklamasını hatırlattı. 35 yaşındaki popçu, “Bu sene Ankara’da pavyon açmazsam yüzüme tükürün” karşılığını verdi.

SAHNEDE BURHAN ÇAÇAN’I ANDI

İrem Derici, 12 Ocak’ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan’ı da andı. Şarkıcı, “Benim için çok kıymetliydi, Türkiye için çok kıymetliydi, bu hafta kaybettik Burhan Çaçan’ı. Ben ondan ‘Aşkımız Olay Olacak’ söylemiştim biliyorsunuz” diyerek, sahnede çıplak sesle ‘Aşkımız Olay Olacak’ı seslendirdi.