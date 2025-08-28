İrem Derici Sağlık Sorunları Nedeniyle İptal

İREM DERİCİ’NİN SAĞLIK SORUNLARI

Son günlerde özel yaşamıyla dikkat çeken İrem Derici, hayranlarını bu kez sağlık sorunlarıyla endişelendirdi. Melih Kunukçu ile aşk hayatında mutluluğu yakalayan ve evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Derici, yaz aylarını yoğun bir konser maratonuyla tamamladı. Ancak ünlü şarkıcıdan kötü bir haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda boğaz ve kulak iltihabı nedeniyle hastanede tedavi gören Derici, serum bağlı halde çektiği videoyla hayranlarını bilgilendirmişti. O dönem 38,9 derece ateşle hastaneye kabul edilen şarkıcı, “Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Kimin gözü kaldıysa gözüne…” diyerek moral vermeye çalışmıştı.

KAZA SONRASI KONSER İPTALLERİ

İrem Derici şimdi de yaşadığı bir kaza sonucu iki konserini iptal ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, apartman çıkışında merdivenden ayağının boşluğa gelmesiyle düştüğünü belirtti. Kısa süreli baygınlık yaşayan sanatçı, Acıbadem Fulya Hastanesi’ne kaldırıldı ve başına 10 dikiş atıldı. Yüzünde morluklar oluşan Derici, sağlık raporu doğrultusunda konserlerine ara vermek zorunda kaldı. Derici, açıklamasında, “Çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek, 29 Ağustos Çeşme Şerefe ve 30 Ağustos Kıbrıs Kaya Palazzo Girne konserlerimi Acıbadem Fulya Hastanesi’nden aldığım rapor doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadelerine yer verdi.