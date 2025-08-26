İrem Derici Sağlık Sorunları Yaşıyor

İREM DERİCİ’DEN ENDİŞELİ HABER

Son zamanlarda özel hayatıyla dikkat çeken İrem Derici, şimdi de sağlık sorunlarıyla hayranlarını kaygılandırdı. Aşk hayatında Melih Kunukçu ile mutluluğu yakalayan ve evlilik hazırlıkları yapan Derici, yaz aylarını yoğun konser programlarıyla geçirdi. Ancak ünlü sanatçıdan üzücü bir haber geldi. Ani bir rahatsızlık yaşayan Derici, planladığı işleri ertelemek zorunda kaldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALIYOR

Hastanede tedavi gören şarkıcı, serum takılı halde kaydettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Videoda hem boğazında hem de kulaklarında iltihap bulunduğunu duyuran Derici, “Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Ateş 38,9’du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne…” şeklinde konuştu. Hayranları, Derici’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.