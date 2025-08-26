Haberler

İrem Derici Sağlık Sorunları Yaşıyor

İREM DERİCİ’DEN ENDİŞELİ HABER

Son zamanlarda özel hayatıyla dikkat çeken İrem Derici, şimdi de sağlık sorunlarıyla hayranlarını kaygılandırdı. Aşk hayatında Melih Kunukçu ile mutluluğu yakalayan ve evlilik hazırlıkları yapan Derici, yaz aylarını yoğun konser programlarıyla geçirdi. Ancak ünlü sanatçıdan üzücü bir haber geldi. Ani bir rahatsızlık yaşayan Derici, planladığı işleri ertelemek zorunda kaldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALIYOR

Hastanede tedavi gören şarkıcı, serum takılı halde kaydettiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Videoda hem boğazında hem de kulaklarında iltihap bulunduğunu duyuran Derici, “Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Ateş 38,9’du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne…” şeklinde konuştu. Hayranları, Derici’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Haberler

Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.