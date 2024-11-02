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İrem Derici: Sevgili Silme İstediğim Zamanlar

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İREM DERİCİ’NİN SAMİMİ AÇIKLAMALARI

İREM Derici, uzman psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın gerçekleştirdiği FÜG programının yeni bölümünde konuk oldu. Ünlü popçu, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla magazin dünyasına damgasını vurdu. Derici, tüm soruları samimiyetle yanıtladı ve içten cevaplarıyla dikkat çekti.

ÖZEL YAŞAMIMI DÜZENLEMEK İSTİYORUM

Derici, Çınar’ın “İyi misin?” sorusuna, “Bulanık bir dönem, iyi misin sorusunun net yanıtı bende yok” şeklinde yanıt vererek, yaşadığı sürecin belirsizliğini ifade etti. Ayrıca, özel hayatını düzene koyma isteğini de dile getirdi ve bu konuda bir çıkış aradığını belirtti.

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