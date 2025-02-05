İrem Derici Sosyal Medyadan Aşkını Açıkladı

İREM DERİCİ’DEN AŞKINI İLAN EDİYOR

İrem Derici, sonunda sosyal medya üzerinden aşkını duyurdu. DJ olan sevgilisi Melih Kunukcu ile birlikte poz vererek bu durumu resmileştirdi. Şarkıcı, hem şarkıları hem de aşk hayatıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki İrem Derici, kısa süre önce katıldığı Gel Konuşalım programında samimi açıklamalar yaptı.

EVLİLİKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞIYOR

Sevgilisi olduğunu açıklayan İrem Derici, “Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim.” ifadelerini kullanmıştı.

MELİH KUNUKCU İLE MUTLU ANLARINI PAYLAŞIYOR

İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile birlikte olduğu dönemi sosyal medya üzerinden kutladı. Ünlü isim, sevgilisiyle çektikleri pozları Instagram’dan takipçileriyle paylaştı. Derici, paylaşımında “Yani seni her gece son geceymiş gibi seveceğim” notunu ekledi. Çiftin bu aşk dolu anlarına takipçilerinden olumlu yorumlar ve beğeniler yağdı.