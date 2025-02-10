İrem Derici ve Melih Kunukcu’nun Yaş Farkı Açıklandı

İREM DERİCİ’NİN AŞK HAYATI VE YAŞ FARKI

İrem Derici ile Melih Kunukcu, yakın zamanda birlikte poz vererek dikkat çekti. İkili arasındaki önemli yaş farkı gündeme geldi. Şarkıcı İrem Derici, hem şarkıları hem de aşk hayatıyla magazin dünyasında sıkça yer alıyor. Daha önce ilişkilerinden birini duyuran Derici, aşkını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmıştı.

İREMCİ’DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

İrem Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi Melih Kunukcu ile olan fotoğraflarını ardı ardına paylaşarak “Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim.” şeklinde açıklamada bulundu.

SAĞLIKLI BİR İLİŞKİDE YAŞ FARKI

İrem Derici’nin bu açıklamalarının ardından sevgilisinin 37 yaşında olduğu iddiaları gündeme gelse de, “Gel Konuşalım” programına katılan Derici, Melih Kunukcu’nun gerçek yaşını açıkladı. Ünlü şarkıcı, sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirtti. Böylece 37 yaşındaki İrem Derici ile sevgilisi arasında 12 yaş fark oluşuyor.

ÖZEL BİR GECEDE BİR ARAYA GELDİLER

İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukcu, menajer Özgür Aras’ın doğum gününe gelinlik ve damatlıkla katılarak dikkat çekti. Gecede, sevgilisi ve arkadaşlarıyla eğlendiği anları paylaşan şarkıcının fotoğrafları yoğun ilgi gördü.